Indagini di polizia giudiziaria cinque agenti della Locale saranno distaccati in Procura

Cinque agenti e ufficiali della Polizia locale di Modena saranno temporaneamente assegnati alla Procura della Repubblica. La decisione è stata formalizzata attraverso la firma di un Protocollo d'Intesa tra il comandante Alberto Sola e il procuratore capo Luca Masini. Il documento stabilisce le modalità di impiego del personale di polizia locale presso l'ufficio della procura, che si occuperà di attività di supporto alle indagini.

Cinque operatori, agenti e ufficiali, della Polizia locale di Modena in supporto alla Procura della Repubblica: è stato firmato dal comandante Alberto Sola e dal procuratore capo Luca Masini il Protocollo d'Intesa che disciplina l'utilizzo del personale di Polizia locale distaccato presso il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Quattro agenti dal lunedì al giovedì e cinque nel week end: ecco l'accordo per il turno notturno della polizia localeCome anticipato nei giorni scorsi è stato firmato l'accordo, tra il Comune di Parma e la Fp Cgil per l'istituzione del turno notturno della polizia...

Indagini a Bari: due agenti di polizia locale finite nel mirino per presunte collusioni con ambienti criminaliDue agenti della polizia locale di Bari sono al centro di un'indagine interna dopo che la Procura della ha sollevato gravi sospetti di collusioni con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indagini di polizia giudiziaria cinque...

Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, Procura di Roma e ASL insieme per indagini rapide e coordinate; Bergamo, 495 indagini per infortuni. Ora a fianco dei pm un tecnico e un dirigente di Ats; Troppi infortuni sul lavoro, Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventi; Bergamo, due tecnici di Ats affiancheranno i magistrati nelle indagini sugli infortuni sul lavoro.

Le indagini sugli affari della camorra all’ospedale San Giovanni Bosco di NapoliLa procura di Napoli ha chiesto e ottenuto dal tribunale la custodia cautelare in carcere per quattro persone coinvolte in un’estesa indagine sulle presunte infiltrazioni della camorra al San Giovanni ... ilpost.it

Polizia stradale: 9 arresti per riciclaggio di auto e denaroI poliziotti della Polizia stradale di Albano Laziale (Roma), della squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e della sezione Polizia stradale di Roma, hanno ... poliziadistato.it

PALERMO – “In relazione alle indagini della procura della repubblica di Palermo che riguardano il dr Salvatore Iacolino, rappresentiamo che il nostro assistito rimane fortemente sorpreso ed amareggiato dalla accuse ingiuste ed infamanti che gli vengono rivo - facebook.com facebook

Eventi 5 marzo a Bologna e dintorni: le indagini di Nazzi, il libro di Dalla, Taddia e Bussola x.com