San Francesco | Girelli Pd ' Parlamento sia coerente con messaggio del santo'

Girelli (Pd) sottolinea che il Parlamento dovrebbe seguire i valori di San Francesco, come povertà, umiltà e dialogo. La richiesta nasce dopo che alcune decisioni recenti sembrano allontanarsi da questi principi. La politica italiana si trova di fronte alla sfida di rinnovare il proprio impegno in questa direzione. La questione resta aperta, mentre si attendono segnali concreti dalla classe dirigente.

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Povertà, umiltà e dialogo sono i veri punti di riferimento di San Francesco e non sono fatti banali. Se il Parlamento vuole 'ridare dignità' al santo restituendogli la titolarità di patrono d'Italia è necessario essere conseguenti e declinare concretamente l'azione politica. Quando però la politica si fa carico di restituire tale dignità, non dimentichiamoci l'insegnamento che San Francesco ci ha dato soprattutto sul tema ambientale quando oggi parte della maggioranza nega l'importanza vitale della preservazione dell'ambiente e la crisi climatica”. Così Gian Antonio Girelli, deputato e vicepresidente della commissione Covid alla Camera, esprimendo il voto favorevole del Pd all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

