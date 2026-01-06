Sono stati più di venti, per l'esattezza ventidue, i proprietari di cani che hanno partecipato alla decima edizione del corso loro dedicato, promosso dall’ufficio Diritti degli animali del Comune in collaborazione con l’Ausl. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 30 e i 55 anni, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - A lezione per capire il proprio cane: in 22 ottengono il "patentino" dopo il corso teorico-pratico

Leggi anche: Cerveteri, corso gratuito per il patentino dei cani di razze impegnative

Leggi anche: Per i ragazzi ecco Social Gym. Il corso pratico per imparare a gestire meglio i nuovi media

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A lezione per capire il proprio cane: in 22 ottengono il patentino dopo il corso teorico-pratico; Cani smarriti, senza guinzaglio, o soli in giardino: poca cultura cinofila? L'educatrice: “C’è più voglia di conoscere il cane, ma manca consapevolezza sulle razze”; Alta Val Tanaro, lezioni sul benessere animale nelle scuole: quasi 300 studenti imparano il rispetto per i cani.

A lezione per capire il proprio cane: in 22 ottengono il "patentino" dopo il corso teorico-pratico - Esperti e veterinari si sono messi a disposizione per insegnare la gestione corretta degli amici a quattro zampe e tra i partecipanti anche cinque nuovi volontari per il canile ... ravennatoday.it