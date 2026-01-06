A lezione per capire il proprio cane | in 22 ottengono il patentino dopo il corso teorico-pratico
Sono stati più di venti, per l'esattezza ventidue, i proprietari di cani che hanno partecipato alla decima edizione del corso loro dedicato, promosso dall’ufficio Diritti degli animali del Comune in collaborazione con l’Ausl. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 30 e i 55 anni, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Cerveteri, corso gratuito per il patentino dei cani di razze impegnative
Leggi anche: Per i ragazzi ecco Social Gym. Il corso pratico per imparare a gestire meglio i nuovi media
A lezione per capire il proprio cane: in 22 ottengono il patentino dopo il corso teorico-pratico; Cani smarriti, senza guinzaglio, o soli in giardino: poca cultura cinofila? L'educatrice: “C’è più voglia di conoscere il cane, ma manca consapevolezza sulle razze”; Alta Val Tanaro, lezioni sul benessere animale nelle scuole: quasi 300 studenti imparano il rispetto per i cani.
A lezione per capire il proprio cane: in 22 ottengono il "patentino" dopo il corso teorico-pratico - Esperti e veterinari si sono messi a disposizione per insegnare la gestione corretta degli amici a quattro zampe e tra i partecipanti anche cinque nuovi volontari per il canile ... ravennatoday.it
“Da dove arriva il tuo cane?”: ENPA apre il 2026 con una serata dedicata alla relazione uomo–animale - Monza – Capire davvero il proprio cane significa conoscerne la storia, non solo il presente. mbnews.it
Imparare a educare il proprio cane. Un corso organizzato dal Comune: "Contro l’emergenza delle rinunce" - Partirà in autunno, con 12 lezioni nella sede decentrata di via Berlinguer al costo complessivo di 50 euro. ilrestodelcarlino.it
Scopri il percorso di Formazione Yoga+Io Lezione di yoga + Q&A con @heikewolf Domenica 25 gennaio ore 9:30 - Villa Om Una lezione di yoga guidata da Heike, seguita da un momento di dialogo aperto per conoscere da vicino il percorso di formazione p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.