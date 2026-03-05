Cast Grande Fratello VIP di Ilary Blasi | un nome verso l'ingresso cosa sappiamo sui concorrenti

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi partirà martedì 17 marzo 2026. Sono state annunciate le opinioniste Buonamici e Lucarelli, ma ancora non sono state rese pubbliche le identità dei concorrenti. La lista ufficiale dei partecipanti non è stata comunicata ufficialmente. La produzione tiene ancora segreti i nomi che entreranno nella casa.

Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi inizia martedì 17 marzo 2026 e dopo le conferme sulle opinioniste Buonamici e Lucarelli, manca la lista ufficiale del cast. Cosa sappiamo sui concorrenti della nuova edizione. Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, l'indiscrezione bombaIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda e, dopo settimane di incertezze, il reality di Canale 5 ha finalmente una direzione chiara. Grande Fratello Vip, 4 famosi dicono no a Ilary Blasi: chi sonoNei giorni scorsi il mondo del gossip televisivo si è acceso dopo che Davide Maggio ha fatto trapelare online una lista riservata con i 34 nomi dei... Grande Fratello VIP: abbiamo i primi concorrenti ufficiali; Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, tutti i nomi: quando inizia e chi conduce, ecco il promo ufficiale - VIDEO; Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, la lista dei 18 nomi: nel cast anche la figlia di Vittorio Sgarbi?Il Grande Fratello VIP 2026 partirà il 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione. Tra i nomi circolati per il cast spunta anche Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio. Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, alla lista dei nomi si aggiunge un'altra figlia di: ecco di chi si trattaContinua ad allungarsi la lista di possibile concorrenti verso la Casa del Grande Fratello Vip 2026: dopo Evelina Sgarbi spunta un'altra figli di, ecco di chi si tratta. Il Grande Fratello Vip 2026 riparte il 17 marzo con Ilary Blasi. Nel cast spiccano i nomi di Raimondo Todaro, Nicolò Brigante e alcuni protagonisti di Temptation Island: ecco tutti i concorrenti della scuderia di Maria De Filippi. Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip: si parte il 17 marzo. Chi sono i concorrenti e le opinioniste