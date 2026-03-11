Il Grande Fratello Vip apre in anticipo rispetto alle stagioni passate, segnando un debutto inedito per l’edizione condotta da Ilary Blasi. La produzione ha deciso di anticipare l’inizio del programma, lasciando il pubblico senza preavviso e creando attesa intorno a questa novità. La prima puntata verrà trasmessa prima del previsto, modificando così il tradizionale calendario del reality.

Il conto alla rovescia per la nuova stagione del Grande Fratello Vip è iniziato, ma quest’anno il reality decide di sorprendere il pubblico con una novità mai vista prima. Alcuni concorrenti entreranno nella Casa con qualche giorno di anticipo per una Open House che inaugura di fatto l’edizione condotta da Ilary Blasi con una formula del tutto inedita. L’esperimento della Open House al Grande Fratello Vip. Prima ancora della puntata inaugurale, la porta rossa della Casa del GF Vip 2026 si aprirà già venerdì 13 marzo 2026. La produzione del reality ha infatti deciso di sperimentare una formula speciale che anticipa l’inizio ufficiale del programma che quest’anno è condotto da Ilary Blasi dopo l’abbandono di Alfonso Signorini a seguito dello scandalo Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il GF Vip apre in anticipo, la prima volta per l’edizione di Ilary Blasi

