Inter la vita si complica | il calendario delle prossime 4 partite è pieno di insidie

L’Inter si prepara ad affrontare un calendario difficile nelle prossime quattro partite, con sfide che potrebbero influenzare la sua posizione in classifica. Dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan, il vantaggio sui rivali si riduce a sette punti. La squadra si appresta a giocare contro avversari di livello e con obiettivi diversi, in un momento di crescente pressione.

Inter. La sconfitta nel Derby contro il Milan ha complicato il momento dell’ Inter, che ora vede ridotto il proprio vantaggio in classifica sui rossoneri a 7 punti. Un margine ancora importante, ma che rende il finale di stagione notevolmente più aperto. La squadra guidata da Cristian Chivu è chiamata a reagire subito dopo il passo falso nella stracittadina. In questa stagione i nerazzurri hanno già dimostrato di saper rispondere con forza ai momenti difficili, rialzandosi rapidamente dopo ogni scossone inatteso. Inter: un calendario pieno di ostacoli. Il vero banco di prova, però, sarà rappresentato dalle prossime partite. Il calendario dell’ Inter, infatti, diventa notevolmente più complicato e mette davanti ai nerazzurri una serie di sfide delicate che potrebbero incidere sulla corsa al titolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

