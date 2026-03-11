Il bene comune | 4 detenute e un’attrice nel cuore

Il 12 marzo 2026 uscirà nelle sale cinematografiche il film “Il bene comune”, diretto e interpretato da Rocco Papaleo. La pellicola racconta le storie di quattro detenute e di un’attrice, focalizzandosi sul loro percorso e sulla loro esperienza di vita. La narrazione si concentra su momenti di confronto e di relazioni tra i personaggi, senza approfondire cause o motivazioni.

Il 12 marzo 2026 le sale cinematografiche accoglieranno Il bene comune, un film diretto e interpretato da Rocco Papaleo che promette di esplorare il significato profondo della convivenza. La pellicola vede al centro una gita-premio nel Parco Nazionale del Pollino, dove quattro detenute e un’attrice in crisi si uniscono in un viaggio fisico e interiore. Il regista ha scelto di non imporre un messaggio dogmatico, lasciando che la storia emerga naturalmente dall’incontro tra persone diversissime. L’opera si svolge nei paesaggi aspri dell’Appennino lucano, concludendo il percorso simbolico presso il maestoso pino loricato, un albero secolare che rappresenta la resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il bene comune: 4 detenute e un’attrice nel cuore Articoli correlati Nel bene confiscato alla criminalità un incontro sul reinserimento delle persone detenuteSAN MICHELE SALENTINO - San Michele Salentino ospita il 19 e 20 gennaio 2026 l’iniziativa “Cultura, formazione e lavoro sono diritti dei detenuti”,... Dieci anni di Villa Giaquinto bene comune: da spazio abbandonato a cuore civico della cittàDieci anni fa, il 16 gennaio 2016, un gesto nato quasi per caso ha cambiato il destino di uno dei luoghi simbolo della città. Tutti gli aggiornamenti su bene comune Temi più discussi: Il bene comune di Rocco Papaleo: Con quattro donne in mezzo alla natura; In uscita il nuovo film di Rocco Papaleo; Un modo di stare al mondo, il pino loricato totem del film di Papaleo; ‘Il bene comune’, Papaleo in un viaggio al femminile verso la natura più antica d’Europa nel Parco del Pollino. Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo dal 12 marzo al cinemaL'attore torna alla regia con un viaggio a piedi nel cuore del Pollino. Al centro c’è Biagio, una guida esperta ma affaticata, incaricata di accompagnare quattro detenute prossime alla fine della pena ... tg24.sky.it Il Bene Comune: la recensione del film più bello e più jazz di Rocco PapaleoIl Bene Comune recensione del nuovo film da regista di Rocco Papaleo con Vanessa Scalera Teresa Saponangelo Claudia Pandolfi viaggio interiore pino loricato ... comingsoon.it IL BENE COMUNE, il nuovo film di Rocco Papaleo è al cinema! Con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano, Livia Ferri. Prodotto da Picomedia, Less is more Produzioni e PiperFilm. Trov - facebook.com facebook "Il bene comune" di Papaleo, tra resilienza, teatro canzone e amore per la natura. x.com