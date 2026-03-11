Icardi porta Wanda Nara in tribunale | rivuole gli immobili comprati in Italia

Mauro Icardi ha presentato una causa legale contro Wanda Nara, chiedendo la restituzione di alcuni immobili acquistati in Italia durante il loro matrimonio. L’attaccante argentino di 33 anni, ora al Galatasaray, ha avviato questa procedura legale per recuperare le proprietà che aveva acquistato nel paese. La disputa si svolge nei tribunali italiani, senza ulteriori dettagli sui motivi di fondo.

Mauro Icardi e Wanda Nara ancora in tribunale. L'attaccante argentino di 33 anni, ex giocatore dell'Inter e ora al Galatasaray, ha avviato un'azione legale: vuole ottenere la restituzione degli immobili da lui acquistati in Italia durante il matrimonio.La proposta del giudice

