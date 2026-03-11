Mercoledì 11 marzo si giocano gli ottavi di finale di Champions League, con le partite di andata che coinvolgono diverse squadre di alto livello. In contemporanea si disputano anche incontri di Championship e di altri campionati europei. Tra le squadre protagoniste, il BodoGlimt si conferma come una realtà emergente nel panorama calcistico continentale.

I pronostici di mercoledì 11 marzo, si chiude l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati Nel giro di pochi anni il BodoGlimt è diventato una bellissima realtà del calcio europeo. Da squadra semisconosciuta, i norvegesi si sono fatti notare facendo molto bene in tutte le competizioni continentali che hanno avuto l'opportunità di giocare. Tutto ciò grazie ad un progetto sostenibile e ad un'idea di gioco ben precisa portata avanti da un allenatore, Kjetil Knutsen, che siede su quella panchina addirittura dal 2018.

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 11 marzo: Champions League, Championship e non solo

Real Madrid-Manchester City, pronostico e quote ottavi di finale Champions League 2025/26; Pronostici Real Madrid-Manchester City: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 11.03.2026 Champions League; Pronostici di Champions League | Ottavi di finale | andata | Atalanta-Bayern Monaco | Martedì 10 marzo (ore 21) | Newcastle-Barcellona | Atletico-Tottenham | Galatasaray-Liverpool.

