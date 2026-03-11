I Navy Seals Bari si confermano nella seconda partita del girone

Da baritoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Navy Seals Bari hanno vinto la seconda partita del girone, confermando la loro vittoria nella prima contro gli Eagles Salerno. La squadra ha ottenuto un risultato di 40-0 contro gli United Palermo durante la partita giocata in casa. La gara si è svolta senza variazioni rispetto alle aspettative iniziali e si è conclusa con un successo netto per i Navy Seals Bari.

. Dopo il convincente esordio che li aveva visti prevalere sugli Eagles Salerno, i Navy Seals Bari si confermano con un netto 40-0 nella seconda partita casalinga ai danni degli United Palermo. La gara inizia con le difese che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L’Italia si porta dietro i punti del primo gironeL’Italia si porta dietro i risultati degli scontri diretti con le altre squadre qualificate dal Gruppo D, ed incontrerà le tre selezioni che hanno...

Leggi anche: LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flock resiste, Fumagalli e Margaglio si confermano dopo la seconda manche

Contenuti utili per approfondire Navy Seals Bari

Temi più discussi: Football Americano: altra travolgente affermazione dei Navy Seals Bari; IFL2 e 9FL: i risultati di Week 3; Donne e Istituzioni: la forza dei numeri nella Città Metropolitana di Bari; IFL2 e 9FL, Week 3: sfide chiave nei gironi e diversi esordi stagionali.

Bari, all'Arena della Vittoria si gioca a rugby e football americano: concessioni annuali per due associazioniSono la Tigri Rugby Bari 1980 e la Navy Seals. Potranno utilizzare anche i locali sottostanti la curva sud, spogliatoi, bagni e infermeria Saranno le associazioni dilettantistiche sportive Tigri rugby ... lagazzettadelmezzogiorno.it

A Bari rugby e football americano hanno la nuova casa a Catino. Le squadre: Per noi è un sognoIl sogno dei baresi amanti della palla ovale sta per realizzarsi. Tra poco più di un mese, sarà pronta la casa del rugby e del football americano che nascerà sulle ceneri di un campo abbandonato in ... bari.repubblica.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.