I Navy Seals Bari si confermano nella seconda partita del girone

I Navy Seals Bari hanno vinto la seconda partita del girone, confermando la loro vittoria nella prima contro gli Eagles Salerno. La squadra ha ottenuto un risultato di 40-0 contro gli United Palermo durante la partita giocata in casa. La gara si è svolta senza variazioni rispetto alle aspettative iniziali e si è conclusa con un successo netto per i Navy Seals Bari.

