Arezzo, 19 dicembre 2025 – . Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi dello stadio comunale di Levane, per un investimento complessivo di 360mila euro, di cui 230mila euro stanziati dal bilancio comunale e 130mila euro tramite un finanziamento ministeriale. L’intervento è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dal Vicepresidente dell’Atletico Levane Leona Andrea Baldi «Questa è una realtà sportiva importante per la comunità, che negli ultimi anni è cresciuta molto – afferma il Sindaco – Lo stadio di Levane aveva bisogno di un intervento straordinario che mancava ormai da decenni, indipendentemente dai lavori realizzati dalla stessa società sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovi spogliatoi allo stadio comunale di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico per 360.000 euro

