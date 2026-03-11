I legali della famiglia raccontano di accuse e diffamazioni che riguardano papà Nathan e mamma Catherine, coinvolti in una vicenda complessa. Tra le contestazioni ci sono notizie riguardanti funghi, un sondino e una madre considerata ribelle, elementi che sono stati usati per screditarli pubblicamente. La vicenda si svolge nel contesto di un confronto legale che si protrae da tempo.

Attraverso il racconto dei legali della famiglia nel bosco, emerge il fango gettato addosso a papà Nathan e mamma Catherine. Arrivando addirittura a insinuare litigi e una richiesta di affidamento esclusivo dei figli. Non appena Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno preso parola sulle ultime vicende riguardanti la famiglia nel bosco, si sono immediatamente ringalluzziti tutti coloro a cui i Trevallion non sono mai andati giù. E così, pur di smontare le uscite dei politici di destra, si fanno circolare mezze verità e ricostruzioni deficitarie dell’intera vicenda, al fine di dimostrare che il tribunale dell’Aquila ha avuto molte ragioni per separare i tre bambini dai genitori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I funghi, il sondino, la madre ribelle. Le bufale per denigrare i Trevallion

