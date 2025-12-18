La nave madre di tutte le bufale

Nel complesso panorama delle notizie false, il caso Open Arms si distingue come simbolo di inganni e manipolazioni. Dopo anni di polemiche e accuse infondate, il processo che ha coinvolto la nave madre di tutte le bufale si conclude con una sconfitta. Un episodio che mette in luce come la disinformazione possa influenzare il dibattito pubblico e le politiche migratorie, lasciando spazio a verità nascoste e fraintendimenti.

Il processo Open Arms, capostipite di tutte le bufale sui presunti soprusi contro i clandestini di un governo che tenta di fermare l'invasione illegale favorita a suon di miliardi negli ultimi vent'anni, naufraga - quello sì - dopo sei anni. Oltre 2.200 giorni durante i quali l'unico sequestro di persona è stato quello contro l'imputato: l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Reo - nel Paese dei Maranza e degli eurodeputati in fuga dai processi con l'immunità- di aver fermato la nave di una Ong lanciata verso le coste italiane con il solo obiettivo di sbarcare qui da noi tutto ciò che poteva.

