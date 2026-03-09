Viterbo si trasforma nel magico mondo di Harry Potter

Da venerdì 28 marzo a domenica 2 giugno, Viterbo si trasforma in un’ambientazione ispirata al mondo di Harry Potter. Durante questo periodo, la città ospita eventi e installazioni che ripropongono le atmosfere della saga, attirando appassionati e visitatori da diverse zone. La manifestazione si svolge in diverse location del centro storico, coinvolgendo attività dedicate a grandi e piccini.

Maghi, in alto le bacchette perché Viterbo, dal 28 marzo al 2 giugno, si trasforma nella scuola di magia più famosa del mondo. Il Parco del paradosso (ex ristorante), nel quartiere di Pianoscarano, diventa Hogwarts grazie a cappelli parlanti, pozioni mantelli dell'invisibilità e molto altro. Ogni sabato, domenica e festivi è infatti organizzata una mostra immersiva esperienziale, pensata per adulti e bambini. Gli orari di apertura sono: dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19, con ultimo ingresso alle 18,30. L'ingresso, con tesseramento soci attivo è di 7 euro.

