Nuovi leak della serie Honor Magic 9 rivelano dettagli sul display, il teleobiettivo e la batteria. Digital Chat Station, noto leaker cinese, ha condiviso informazioni aggiornate su questi aspetti del nuovo modello. Le immagini e le specifiche trapelate indicano miglioramenti rispetto ai precedenti. La presentazione ufficiale del dispositivo è attesa nei prossimi mesi.

La serie Honor Magic 9 continua a far parlare di sé grazie a nuovi leak rilasciati dal noto leaker cinese Digital Chat Station. Tra le indiscrezioni più interessanti emergono dettagli sul display, la fotocamera e soprattutto la batteria, che promette prestazioni sorprendenti. Secondo le informazioni trapelate, il modello base della serie adotterà un display piatto da 6,36 pollici, una dimensione ideale per chi cerca un telefono compatto senza rinunciare alla qualità visiva. Le versioni Pro, Pro Max e RSR, invece, manterranno uno schermo più ampio da 6,85 pollici, perfetto per chi predilige un’esperienza multimediale immersiva. La novità più importante riguarda l’efficienza energetica e l’ottimizzazione dello spazio interno, che permette di integrare batterie di nuova generazione senza aumentare lo spessore del dispositivo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Honor Magic 9: nuovi leak svelano display, teleobiettivo e batteria record

Articoli correlati

Realme 17 Pro+: primi leak svelano fotocamera da 200 MP e teleobiettivo periscopicoIl ciclo di aggiornamenti degli smartphone corre veloce, e mentre molti stanno ancora scoprendo il realme 16 Pro+, le prime indiscrezioni sul...

Honor magic v6: dettagli batteria e processore prima del lancioHONOR Magic V6 è atteso al lancio globale previsto per il 1 marzo, con anticipazioni che ne delineano la proposta come un foldable avanzato.

Altri aggiornamenti su Honor Magic

Temi più discussi: Honor Magic 9 Pro: doppia fotocamera da 200 MP e display 6,85; Honor Magic V6 è ufficiale: ancora più potente e sottile ma con batteria super; HONOR al MWC 2026: dai robot umanoidi al Magic V6, passando per tablet, PC e il Robot Phone! SPECIFICHE e PREZZI; Il nuovo Honor Magic V6 è lo smartphone pieghevole che vuole farti dimenticare per sempre di tablet e computer.

Honor Magic V3 e Honor 200: nuovi colori e lancioGli ultimi dispositivi di Honor, il Magic V3 e la serie Honor 200 5G, promettono di portare innovazioni significative nel mercato degli smartphone. Con nuovi colori e miglioramenti tecnologici, questi ... matricedigitale.it

Honor presenta i nuovi Magic Vs3 e Magic V3: innovazione nel mercato degli smartphone pieghevoli– 16GB di RAM e 512GB di memoria interna: 7.699 yuan (circa 1.060 euro) – 16GB di RAM e 1TB di memoria interna: 8.699 yuan (circa 1.200 euro) Il cuore pulsante del Magic Vs3 è il chip Snapdragon 8 Gen ... news.fidelityhouse.eu

GICA Elettronica. Jon Conley · Beale Street Blues (prod. by Jonny Houlihan). Stanco del telefono che ti abbandona a metà giornata Honor Magic 8 Lite è arrivato da Gica Elettronica per cambiare le regole del gioco. Batteria infinita e una resistenza che non - facebook.com facebook

Honor Magic V6 è ufficiale: ancora più potente e sottile ma con batteria super x.com