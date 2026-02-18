Salento crolla l’Arco di Sant’Andrea | la fragilità del litorale e il rischio erosione per 63.000 residenti in Puglia

Il 14 febbraio 2026, l’Arco di Sant’Andrea nel Salento è crollato, causando sgomento tra i residenti e gli appassionati di natura. La struttura, simbolo della costa salentina, si è sgretolata a causa della continua erosione del litorale e dell’abbandono delle misure di tutela. La fragilità del territorio, aggravata dal cambiamento climatico, ha portato a un deterioramento rapido. Circa 63.000 persone che vivono lungo questa parte di Puglia si trovano ora di fronte a un futuro incerto, mentre il mare continua a erodere le scogliere.

Il Salento Piange il Suo Arco: Cronaca di un Dissesto Annunciato e di un Futuro Incerto. Il crollo dell'Arco di Sant'Andrea, un monumento naturale simbolo della costa salentina, ha scosso l'Italia il 14 febbraio 2026. L'evento, avvenuto a Melendugno, in Puglia, non è un caso isolato, ma l'ultimo segnale di una crescente fragilità del territorio italiano, sempre più esposto all'erosione costiera e agli eventi meteorologici estremi. Il Salento piange un pezzo della sua storia, mentre esperti e istituzioni cercano di capire come proteggere un litorale sempre più a rischio. Una Ferita nel Paesaggio: La Storia di un Crollo Atteso. L'arco naturale di Sant'Andrea, noto come «arco dell'amore», si è definitivamente sgretolato a causa delle intense piogge che da giorni colpiscono il Salento. Il vento forte e le onde incessanti hanno causato il crollo dell'Arco degli Innamorati a Melendugno. Crolla l'arco dell'amore nel Salento, mentre in Gargano cresce l'allarme per l'arco di Diomede: erosione minaccia simboli naturali pugliesi. Crolla l'Arco di Sant'Andrea a Melendugno. Il 53% delle coste pugliesi è a rischio erosione.