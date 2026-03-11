Ho lasciato l’Anm perché non potevo cambiare nulla Ora spero lo facciate voi

Un ex membro dell’Associazione nazionale magistrati ha deciso di abbandonare l’organizzazione, affermando di non poter influenzare i cambiamenti necessari. In un intervento pubblico, ha ricordato di aver capito l’importanza di riformare il sistema dopo aver ricevuto una richiesta di intervento da parte di un avvocato, che gli chiese di parlare come se fosse un pubblico ministero.

«Sentiamo prima cosa dice il pm». Anni Novanta, siamo tutti seduti al tavolo della Camera di consiglio della Prima sezione penale del tribunale di Salerno. Il presidente della Sezione ha appena invitato l’avvocato a esporre le proprie argomentazioni difensive, ma questi, dopo avere pronunciato la frase appena citata, mi fissa e attende che parli prima io, vuole giustamente avere l’ultima parola dopo quella dell’accusa. Solo che io non sono il pm (il quale non si è presentato). Non sono più un pm da un paio di giorni. Mi sono trasferito dalla Procura al tribunale e sono stato «parcheggiato» provvisoriamente in quel collegio penale in attesa di una collocazione definitiva. 🔗 Leggi su Laverita.info

