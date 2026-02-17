Daniel Radcliffe sul nuovo Harry Potter | Ne ho parlato con Emma Watson e Rupert Grint
Daniel Radcliffe ha rivelato di aver discusso del nuovo progetto di Harry Potter con Emma Watson e Rupert Grint, per via delle aspettative cresciute tra i fan. L’attore ha detto di aver parlato con loro durante un incontro recente, condividendo impressioni e curiosità sulla serie HBO che arriverà il prossimo anno. Radcliffe ha aggiunto che anche gli altri membri del cast si sono fatti domande su come sarà questa nuova versione della saga, dato che ormai sono passati diversi mesi dalla conferma del progetto.
L'ex interprete di Harry Potter nella saga cinematografica ha ammesso di aver parlato della nuova serie HBO in arrivo con i suoi vecchi colleghi e amici, che sente regolarmente Ormai sono diversi mesi che si parla della nuova serie di Harry Potter in arrivo il prossimo anno su HBO, così è normale che anche il vecchio cast si sia domandato cosa significhi assistere a questa nuova iterazione della storia. La serie, la cui produzione è iniziata a luglio, vede un nuovo trio di giovani attori - Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton - interpretare Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger nella serie che avrà una durata di sette stagioni, una per ogni romanzo della saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Harry Potter: Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini-me della serie
Daniel radcliffe e tom felton tornano insieme dopo 14 anni da harry potter
[NEW] Harry Potter Cast Real Age & Real Life Partners
Argomenti discussi: Daniel Radcliffe reagisce allo sketch di Heated Rivalry a tema Harry Potter del Saturday Night time Stay; Harry Potter, David Thewlis non tornerà nel reboot: A furia di ripeterlo ho la nausea; Daniel Radcliffe: Gli Arctic Monkeys sono la migliore band che abbia mai visto dal vivo; L’anno d’oro di Broadway. Oscar sulla 54esima strada.
Daniel Radcliffe sul nuovo Harry Potter: Ne ho parlato con Emma Watson e Rupert GrintL'ex interprete di Harry Potter nella saga cinematografica ha ammesso di aver parlato della nuova serie HBO in arrivo con i suoi vecchi colleghi e amici, che sente regolarmente ... movieplayer.it
Daniel Radcliffe è pronto a rivedere Harry Potter e la pietra filosofale: Ero un bambino carinoSebbene abbia detto addio al franchise più di un decennio fa, Daniel Radcliffe potrebbe essere pronto a rivisitare il suo film più iconico. cinefilos.it
L’attore Daniel Radcliffe, noto in tutto il mondo per aver interpretato Harry Potter, ha spiegato in un’intervista a Rolling Stone perché ha deciso di restare lontano dai social media. Radcliffe ha confessato che, pur comprendendone la popolarità, li percepisce co facebook