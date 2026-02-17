Daniel Radcliffe sul nuovo Harry Potter | Ne ho parlato con Emma Watson e Rupert Grint

Daniel Radcliffe ha rivelato di aver discusso del nuovo progetto di Harry Potter con Emma Watson e Rupert Grint, per via delle aspettative cresciute tra i fan. L’attore ha detto di aver parlato con loro durante un incontro recente, condividendo impressioni e curiosità sulla serie HBO che arriverà il prossimo anno. Radcliffe ha aggiunto che anche gli altri membri del cast si sono fatti domande su come sarà questa nuova versione della saga, dato che ormai sono passati diversi mesi dalla conferma del progetto.

L'ex interprete di Harry Potter nella saga cinematografica ha ammesso di aver parlato della nuova serie HBO in arrivo con i suoi vecchi colleghi e amici, che sente regolarmente Ormai sono diversi mesi che si parla della nuova serie di Harry Potter in arrivo il prossimo anno su HBO, così è normale che anche il vecchio cast si sia domandato cosa significhi assistere a questa nuova iterazione della storia. La serie, la cui produzione è iniziata a luglio, vede un nuovo trio di giovani attori - Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton - interpretare Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger nella serie che avrà una durata di sette stagioni, una per ogni romanzo della saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

