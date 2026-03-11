Due giocatori della Virtus, Hackett e Niang, sono tornati in classe alla primaria Sassatelli di Castel San Pietro Terme per partecipare al progetto Bouncing for Good. Hanno incontrato gli studenti del quartiere, portando con sé un messaggio di integrazione e inclusione attraverso il loro coinvolgimento nell'iniziativa legata all'Eurolega. La visita si inserisce in un percorso educativo rivolto ai giovani.

Rispetto, cura di sé, impegno, lavoro di squadra e divertimento, utilizzando il basket come strumento di apprendimento e di connessione. Con la partecipazione dei volti della Virtus Daniel Hackett e Saliou Niang, sono i valori portati da One Team e Motorola alla Scuola Primaria Luciana Sassatelli di Castel San Pietro Terme (Bologna) nella tappa dell'iniziativa Bouncing for Good, che ha coinvolto 58 studenti di quinta elementare, nell'ambito dell'iniziativa di responsabilità sociale di Euroleague Basketball, con il supporto del club bianconero. Tra gli scopi dell'iniziativa, promuovere i valori positivi del basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hackett e Niang tornano a scuola, in classe con Eurolega per integrazione e inclusione

Articoli correlati

Leggi anche: Da Pajola a Niang: la Virtus ha l’anima azzurra. Hackett: "Ora siamo una squadra intrigante"

Conclusi i lavori, gli alunni della scuola primaria Aleardi tornano in classeNella mattinata di mercoledì, con la riapertura delle scuole al termine delle vacanze natalizie, anche la scuola primaria Aleardi ha ripreso le sue...

Approfondimenti e contenuti su Hackett e Niang tornano a scuola in...

Discussioni sull' argomento Hackett e Niang tornano a scuola, in classe con Eurolega per integrazione e inclusione; Castel San Pietro, alla primaria Sassatelli arriva Bouncing for Good: basket, inclusione e scuola con Hackett e Niang; Ferrari Vedi Napoli e poi ti prendi la Virtus; Fabregas ha punito Paz, ma Nico torna dal 1' con l'Inter. Che cosa era successo?.

Reazione Diouf e Niang, la Virtus si rialzaOLIDATA BOLOGNA: Vildoza 5, Edwards 24, Jallow 1, Akele 2, Diouf 10, Hackett, Niang 13, Alston Junior 16, Diarra 8, Morgan 4, Ferrari ne, Accorsi ne. All. Ivanovic ... ilrestodelcarlino.it

Virtus Bologna, accelerazione con Ferrari. E Daniel Hackett è vicino al rientro x.com

THE CIRCUS AND THE NIGHTWHALE Steve Hackett Studio Album, released in 2024 Tracks Listing 1. People of the Smoke (4:51) 2. These Passing Clouds (1:34) 3. Taking You Down (4:17) 4. Found and Lost (1:50) 5. Enter the Ring (3:52) 6. Get Me Out ( facebook