Una guida presenta il modello Mou Stivaletto 'eskimo 18 Glitter Logo', evidenziando le caratteristiche principali del prodotto.

Tomaia in camoscio e calore del pelo: la sensazione tattile dell'Eskimo 18. L'equilibrio tra estetica naturale e funzionalità termica. Lo stivaletto 'Eskimo 18 Glitter Logo' si distingue per l'uso di fibre naturali premium, coerente con la filosofia artigianale del brand Mou. La tomaia è realizzata in camoscio, un materiale noto per la sua morbidezza al tatto e la capacità di adattarsi alla forma del piede. L'interno rivestito di pelo offre una barriera termica efficace, garantendo calore anche nelle temperature più rigide.

© Ameve.eu - Guida: Mou Stivaletto ‘eskimo 18 Glitter Logo’

