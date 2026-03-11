Pinko Flat Classic | Pelle Logo e Catena Guida all’acquisto

Il nuovo articolo offre una guida all'acquisto della Pinko Flat Classic, una borsa realizzata in pelle e caratterizzata dal logo e dalla catena. Viene spiegato quali sono gli elementi distintivi di questo modello e come si presenta.

Pelle mano seta e dettagli 'Love Birds': l'artigianalità Pinko. La scelta del materiale è il primo indicatore di qualità in un accessorio di fascia media-alta. La borsa Pinko Tracolla 'Flat Classic' impiega una pelle definita come "mano seta". Questa denominazione non è casuale: nel lessico della pelletteria italiana, la "pelle a mano seta" indica un trattamento superficiale che conferisce al cuoio una finitura estremamente liscia, quasi vellutata al tatto, priva dei pori evidenti tipici delle pelli grezze.