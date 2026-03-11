L’Iran ha annunciato che non parteciperà al Mondiale di calcio americano. La decisione arriva in un momento in cui le notizie riguardano principalmente le operazioni militari in corso nel paese e la situazione nello stretto di Hormuz. Non ci sono altri dettagli o motivazioni ufficiali comunicate riguardo a questa scelta.

Se le cronache sono riempite dalle notizie sulle operazioni militari in corso in Iran e dalla situazione nello stretto di Hormuz, anche il calcio è finito per essere coinvolto nella guerra. Come riportato poche ore fa da alcuni media internazionali, il ministro dello sport del regime iraniano ha annunciato che la nazionale maschile, qualificata per i Mondiali che si terranno questa estate in Nord America, non parteciperà all’evento più importante del calcio planetario. La reazione della Fifa, per voce del presidente Gianni Infantino è stata conciliatoria, confermando che il presidente Donald Trump non avrebbe alcun problema ad accogliere i calciatori iraniani negli Stati Uniti, dove dovrebbero giocare le partite del girone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra, l’Iran non parteciperà al Mondiale di calcio americano

