Guerra Iran l’intervento di Giorgia Meloni al parlamento

Al parlamento italiano si è parlato della guerra in Iran e delle sue ripercussioni a livello internazionale. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questo conflitto, coinvolgendo vari rappresentanti politici che hanno espresso le proprie opinioni sulla situazione attuale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle posizioni o alle proposte avanzate durante il dibattito.

La guerra in Iran e le sue conseguenze sullo scenario internazionale sono arrivate al centro del dibattito politico italiano.Nella mattinata dell’11 marzo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in Senato per le comunicazioni ufficiali sulla crisi in Medio Oriente e in vista del prossimo Consiglio Ue, in un passaggio istituzionale particolarmente atteso anche per le possibili ripercussioni economiche che il conflitto potrebbe avere sull’Europa e sull’Italia. L’intervento della premier, iniziato alle 9.30 a Palazzo Madama e destinato poi a proseguire anche alla Camera, arriva mentre il governo osserva con attenzione l’evoluzione della situazione internazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Iran, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento: segui la direttaLa premier riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo previsto del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente.

Giorgia Meloni al Parlamento: «L’Italia non entra e non entrerà in guerra, il conflitto è iniziato il 7 ottobre» – La direttaGiorgia Meloni ha scelto di presentarsi prima al Senato e quindi alla Camera oggi, in vista del Consiglio europeo in cui si discuterà del conflitto...

La guerra in Medio Oriente scuote il Parlamento italiano!

Meloni in Parlamento: l'intervento della premier sulla guerra in Iran. Al lavoro sulla difesa di HormuzPer varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran. Intanto una ... ilmessaggero.it

Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo ... fanpage.it

Voci arabe sulla guerra in Iran, 3ª puntata: Teheran, “fragile ragnatela” o “Ucraina di Trump” Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook

#Tg2000 - Iran bombardata a tappeto. Trump: guerra finirà presto #10marzo #Tv2000 #Golfo #Iran #Usa #Trump #MedioOriente #MiddleEast #Geopolitica #Esteri #Sicurezza #Guerra #Attualità @tg2000it x.com