Grande Fratello Vip 2026 si parte! Conduce Ilary Blasi opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Il Grande Fratello Vip 2026 sta per tornare con una nuova stagione e una conduzione affidata a Ilary Blasi. Le opinioniste saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare ogni momento del reality. La data d’inizio è stata annunciata ufficialmente, segnando l’atteso ritorno di un format che unisce elementi classici e innovativi.

Grande Fratello Vip, ufficializzata la data d’inizio: conduce Ilary Blasi, opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per un format che combina tradizione e nuovi elementi. Il Grande Fratello Vip 2026 è pronto ad aprire le sue porte. Il reality andra? in onda da martedi? 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Ilary Blasi Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una coppia inedita che promette scintille e che si adatta alla volontà di Mediaset, ovvero quello proporre al pubblico il format di Endemol Shine Italy con molti nuovi elementi, pur mantenendo l’identita? che lo ha reso un fenomeno mondiale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

