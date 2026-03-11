Goyard | 4 nuovi colori per la tela iconica

La maison Goyard ha presentato quattro nuove tonalità per la sua tela iconica, ampliando così la gamma di colori disponibili. L’annuncio è stato fatto nell’ambito della campagna The Season of Goyard, che coinvolge diverse iniziative e aggiornamenti sul prodotto. La novità riguarda esclusivamente le varianti cromatiche della tela, senza modifiche alla struttura o ai dettagli dei modelli.

La maison Goyard ha annunciato l'introduzione di quattro nuove varianti cromatiche per la sua iconica tela, un'operazione che si inserisce nella campagna The Season of Goyard. Queste tonalità esclusive, legate alle stagioni ma con sfumature inaspettate, rappresentano una strategia di rinnovamento che rispetta la tradizione secolare del marchio. La notizia arriva oggi, 11 marzo 2026, confermando come il lusso non si fermi mai, ma si evolva mantenendo intatta la sua identità storica. L'evento non è una semplice sfilata o un lancio di tendenza passeggera, ma un intervento strategico sulla filiera produttiva e sul valore percepito del brand. Le nuove colorazioni includono Blueberry Violet per l'estate, Powder Pink per l'autunno, Polar Blue per l'inverno e Meadow Green per la primavera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Goyard: 4 nuovi colori per la tela iconica