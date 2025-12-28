L'interprete del maldestro ladro Marv nei primi due film della saga di Chris Columbus realizzerà una scultura destinata alla celebre abitazione. I ladri del rubinetto colpiscono ancora. In realtà, soltanto uno dei due. Daniel Stern, che interpretò Marv in Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, tornerà indirettamente nella casa di Winnetka dei McCallister. L'attore non si presenterà fisicamente nel seminterrato dell'abitazione come nel primo film ma lavorerà ad una scultura che verrà donata ai nuovi proprietari della celebre abitazione nell'Illinois, appena ristrutturata e venduta a nuovi inquilini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo: Daniel Stern ricrea una scena iconica del film per i nuovi proprietari della casa

Leggi anche: Daniel Stern di “Mamma, ho perso l’aereo” è stato ricoverato in ospedale per una emergenza. È mistero sulle cause del malore, il suo portavoce: “Ora sta bene”

Leggi anche: Mamma, ho perso l'aereo compie 35 anni, Daniel Stern: "Ecco perché non sarò agli eventi per l'anniversario"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Macaulay Culkin dopo Mamma ho perso l'aereo: tutto l’amore per la (quasi) moglie Brenda e i figli; Mamma ho perso l’aereo | Ovvero come un piccolo film divenne un classico di Natale; Maxi ristrutturazione per la casa di Mamma ho perso l’aereo: tornerà come appare nel film; Dopo 35 anni un grande mistero di Mamma, ho perso l’aereo è stato finalmente chiarito.

Mamma, ho perso l'aereo: Daniel Stern ricrea una scena iconica del film per i nuovi proprietari della casa - L'interprete del maldestro ladro Marv nei primi due film della saga di Chris Columbus realizzerà una scultura destinata alla celebre abitazione. movieplayer.it