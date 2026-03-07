Iran in piazza Signoria una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco VIDEO

Il Collettivo Hamseda: "Usa e Israele cercano solo il loro interesse. Regole internazionali non contano più" Una cinquantina di persone si è riunita davanti Palazzo Vecchio in piazza della Signoria per richiamare l’attenzione sulla tragedia che si sta vivendo in Iran. Il collettivo Hamseda ha chiesto alle istituzioni di non smettere di parlarne, di non illudersi che gli attacchi americani e israeliani potranno essere risolutivi di fronte a un popolo che sta pagando a caro prezzo una dittatura mai davvero condannata dal mondo intero. Manas Lomei del collettivo Hamseda: “Noi siamo convinti che le guerre e le bombe non hanno portato mai pace e democrazia, così neanche in Iran. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Bologna, 17 gennaio 2026 - "Tutto serve al mondo, tranne che altre guerre e la corsa al riarmo".

Sabato pomeriggio a Firenze in piazza della Signoria manifestazione contro il regime e contro la guerra in Iran. Convocata dal neonato collettivo di iraniani

La manifestazione è stata convocata dal collettivo di iraniani Hamseda, nato dopo la spaccatura interna del movimento Donna Vita Libertà. «Quando vedo i miei connazionali davanti al consolato american

