Dimentica tutto quello che sai sui capispalla La giacca-ossessione del 2026 è a collo alto e sta già spopolando

Nel panorama della moda del 2026, la giacca a collo alto si distingue come il capospalla più in voga. Questa tendenza, già diffusa, rappresenta un ritorno a linee pulite e minimaliste, valorizzando eleganza e praticità. La scelta di un modello che copre il collo, invece di scoprirlo, crea un effetto di sobria raffinatezza, rispecchiando le nuove preferenze di stile che privilegiano essenzialità e comfort.

C’è qualcosa di intrinsecamente magnetico in una silhouette che decide di nascondere invece di svelare. Se le scorse stagioni ci hanno abituati a scolli profondi e layering caotici, il 2026 resetta i codici estetici con un unico, perentorio dettaglio: il collo alto. Non è una scelta di comfort, è una presa di posizione architettonica. La giacca si sigilla, si alza fino al mento e trasforma chi la indossa in una figura scultorea, quasi distopica, sicuramente intoccabile. L’ultimo report di Pinterest Predicts (la “bussola del futuro” che analizza i dati di ricerca di milioni di utenti per individuare i prossimi trend che domineranno i consumi e la moda dei prossimi anni), ha acceso i riflettori su un fenomeno macroscopico: le ricerche globali per la “giacca a collo alto” sono aumentate del 60%. 🔗 Leggi su Dilei.it

