giustizia tutto quello che nordio e il governo non hanno fatto in oltre tre anni

Dopo più di tre anni di governo, non ci sono stati interventi significativi sulla giustizia da parte di Nordio e dell'esecutivo. La riforma della giustizia rimane un tema aperto e senza una risposta definitiva sul suo obiettivo principale. La questione sta ancora suscitando dibattiti e non sono stati presentati dettagli concreti o cambiamenti sostanziali.

Qual è il vero obiettivo della riforma della Giustizia? Alla fine della fiera, una risposta univoca e semplice non è ancora stata data. Si parla di eliminazione delle correnti, di sorteggi, di meritocrazia, di moltiplicazione dei Csm. Ma in soldoni, per il semplice cittadino cosa cambia? Certo, viene modificata la Costituzione, e non è cosa di poco conto. Però da qui a definirla una riforma voluta dal popolo ce ne passa. A spiegare le intenzioni del governo ci ha provato anche Giorgia Meloni con un lungo video sui social, anche se immaginiamo avrebbe preferito delegare la campagna ai suoi. La premier ha promesso una giustizia più moderna, più libera, più vicina all’Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Riforma Giustizia, Nordio in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto

