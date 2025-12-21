Nasce anche nel casertano l’area del Partito democratico a sostegno di Elly Schlein
Anche nel Casertano prende forma il percorso politico di Montepulciano, con la nascita di un’area del Partito Democratico che si riconosce nella segreteria di Elly Schlein. L’iniziativa unisce diverse realtà locali, tra cui AreaDem, Area Dems, ex Articolo Uno e altre sensibilità, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Partito Democratico, dopo Montepulciano anche a Caserta nasce l’area dem di sostegno a Schlein
Leggi anche: “Così insidiano Elly Schlein”. Movimenti nel Partito democratico, chi c’è dietro una ‘nuova intesa’
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Vizi di Mare Aversa (Caserta)Quando il mare incontra l’innovazione nasce una nuova esperienza.Al Vizi di Mare, il Metodo Cuomo® Fish Curing prende forma grazie all’originale Stagionello®, con gestione integrata del pH del pesce, microclima controllato - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.