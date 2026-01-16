Mani tese verso il Sud America . Viveri e prodotti per la Bolivia. Come prendersi cura dei poveri.

Un viaggio che ha attraversato l'oceano, iniziato a metà novembre, si è concluso con l’arrivo in Bolivia del container del Centro missionario diocesano di Gubbio. Mani tese verso il Sud America, un gesto concreto di solidarietà attraverso viveri e prodotti destinati a sostenere le comunità più bisognose. Un esempio di collaborazione e cura che dimostra come anche piccoli gesti possano fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Un lungo viaggio via mare, iniziato a metà novembre, si è concluso nei giorni scorsi con l’arrivo in Bolivia del container del Centro missionario diocesano di Gubbio. A bordo, 196 quintali tra viveri e materiali, raccolti grazie alla mobilitazione di parrocchie, famiglie e volontari eugubini, destinati ora alle comunità di Santiago de Huata, Peñas e Batallas. L’apertura del carico ha suscitato emozione e riconoscenza tra la popolazione locale: insieme al cibo sono stati consegnati materiale scolastico, forniture edili e arredi utili alle parrocchie e alle case di accoglienza turistica. A seguire da vicino le operazioni di scarico e distribuzione è stato il seminarista eugubino Federico Solazzi, presente in Bolivia da alcune settimane come rappresentante della diocesi di Gubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

