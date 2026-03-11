Una giovane madre licenziata a causa di un errore del Caf non è stata reintegrata dall’azienda, che ha rifiutato qualsiasi trattativa. Nonostante le richieste di riassunzione, l’azienda ha mantenuto una posizione di totale chiusura, senza aprire a colloqui o soluzioni alternative. La vicenda si svolge a Reggio Emilia e si concentra sulla mancata reintegrazione della lavoratrice.

Reggio Emilia, 11 marzo 2026 – Un muro d’intransigenza dove si è infranto ogni sentimento di umanità. Una giovane donna – ventinove anni, madre di un bambino di sette mesi – ha perso il lavoro, a seguito di un licenziamento e successiva mancata assunzione, relativi a un cambio d'appalto al complesso logistico di Rolo, con committenza Exelite LuiJo. L’azienda di Rolo, dal primo gennaio aveva affidato l’appalto della logistica a Gxo Logistics Italy spa, interrompendo il contratto con l’Italpass di Modena. A monte di tutto un errore commesso da un patronato caf autonomo, a cui la donna – nata in Italia e di nazionalità italiana, d’origine pakistana, residente a Carpi – si era affidata, rispettando i termini dell’accordo tra le aziende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane mamma licenziata e non riassunta a causa di un errore del Caf, ma l’azienda ora non la reintegra: “Rifiuta qualsiasi trattativa”

