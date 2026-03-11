Giorgia Meloni al Parlamento | L’Italia non entra e non entrerà in guerra noi dalla parte del realismo – La diretta

Giorgia Meloni si è presentata oggi al Parlamento, prima al Senato e poi alla Camera, in vista del Consiglio europeo. La premier ha affermato che l’Italia non entrerà in guerra e si è schierata dalla parte del realismo. La questione riguarda il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, oltre alla guerra in Ucraina, che saranno al centro delle discussioni europee di questa settimana.

Giorgia Meloni ha scelto di presentarsi prima al Senato e quindi alla Camera oggi, in vista del Consiglio europeo in cui si discuterà del conflitto tra Usa, Israele e Iran in corso e della guerra in Ucraina. Il Consiglio sarà in realtà la prossima settimana, il 18 e 19 marzo e generalmente il discorso del premier al Parlamento avviene a ridosso dell’evento anche perché solo allora si conosce con precisione l’ordine del giorno. La presidente del Consiglio italiana ha deciso di anticipare l’appuntamento per dire la sua in parlamento senza però cedere alle richieste dell’opposizione che le chiedevano di riferire subito dopo l’inizio del conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

