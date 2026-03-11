Ginnastica Falciai | i risultati delle prove Csen a Castiglion Fiorentino

Sabato a Castiglion Fiorentino si sono svolte le prove CSEN di ginnastica, con la Ginnastica Falciai che ha ottenuto risultati positivi e molte soddisfazioni. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti e squadre, che hanno presentato le loro esibizioni davanti alla giuria. I punteggi finali hanno premiato le performance della squadra locale, che si è distinta per la qualità delle esecuzioni.

Ottimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. In pedana sono scese le ginnaste dei gruppi Silver, Gazzelle e le più piccole Topoline. Per i gruppi Silver e Gazzelle:Nel terzo livello categoria Young, doppio podio per la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Ginnastica Falciai protagonista alle prove CSEN di Castiglion FiorentinoOttimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ginnastica Falciai Temi più discussi: Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion Fiorentino; Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion Fiorentino; Ginnastica Falciai: ottimi risultati a Campi Bisenzio nella seconda prova del campionato regionale Gold Allieve; Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver. Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion FiorentinoOttimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. In pedana sono scese le ginnaste dei gruppi Silver, Gazzelle e le più piccol ... msn.com Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion FiorentinoTra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, protagoniste le atlete del gruppo Gazzelle e del gruppo Silver ... arezzonotizie.it A Castiglion Fiorentino la Ginnastica Falciai ha brillato - facebook.com facebook