Belèn Rodriguez ha recentemente attirato l'attenzione con una giarrettiera di diamanti indossata sul palco di Sanremo e con alcuni anelli mostrati sui social. La showgirl argentina conferma così che i diamanti rappresentano ancora oggi il simbolo più evidente di uno stile elegante e senza tempo. Le sue scelte di gioielli, tra lusso discreto e dettagli raffinati, continuano a suscitare interesse tra il pubblico.

Dalla giarrettiera gioiello di Sanremo agli anelli mostrati sui social, la showgirl argentina conferma che i diamanti restano il simbolo più luminoso di uno stile senza tempo. Ci sono gioielli che seguono le tendenze e poi ci sono quelli che non smettono mai di brillare, indipendentemente dalle mode del momento. I diamanti appartengono senza dubbio alla seconda categoria e lo dimostra ancora una volta Belen Rodriguez, che negli anni ha costruito un immaginario glamour fatto di eleganza e dettagli preziosi. Del resto, se i diamanti erano i migliori amici di Marilyn Monroe, oggi sembrano esserlo anche della showgirl argentina. Uno dei momenti più iconici resta senza dubbio quello sul palco del Festival di Sanremo, quando Belen ha scelto di reinterpretare un gioiello in modo sorprendente e decisamente audace. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giarrettiere di diamanti e anelli quiet luxury: quanto ci piacciono i gioielli di Belèn Rodriguez?

Articoli correlati

Belén Rodriguez brilla a Sanremo con la giarrettiera di diamanti (che in realtà era un bracciale)Nel look sanremese la showgirl ha inserito un dettaglio prezioso che ha reso tutto ancora più sexy: una giarrettiera di diamanti realizzata per lei.

Belén Rodriguez si prepara al duetto di Sanremo con gli anelli da quasi 10mila euroBelén Rodriguez questa sera sarà sul palco del Festival di Sanremo con Samurai Jay, che l'ha scelta come ospite speciale per il suo duetto.