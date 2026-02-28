Belén Rodriguez brilla a Sanremo con la giarrettiera di diamanti che in realtà era un bracciale

Durante la prima serata del festival di Sanremo, la showgirl indossa un look che ha attirato l’attenzione: una giarrettiera decorata con diamanti, che in realtà si rivela essere un bracciale. Il dettaglio, scelto appositamente, ha aggiunto un tocco di sensualità al suo outfit. La presenza di questo accessorio ha fatto discutere tra il pubblico e i media presenti all’evento.