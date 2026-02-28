Belén Rodriguez brilla a Sanremo con la giarrettiera di diamanti che in realtà era un bracciale
Durante la prima serata del festival di Sanremo, la showgirl indossa un look che ha attirato l’attenzione: una giarrettiera decorata con diamanti, che in realtà si rivela essere un bracciale. Il dettaglio, scelto appositamente, ha aggiunto un tocco di sensualità al suo outfit. La presenza di questo accessorio ha fatto discutere tra il pubblico e i media presenti all’evento.
Nel look sanremese la showgirl ha inserito un dettaglio prezioso che ha reso tutto ancora più sexy: una giarrettiera di diamanti realizzata per lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Belén Rodriguez a Sanremo con la giarrettiera gioiello, si esibisce nella serata cover con Samurai JayDopo l'apparizione a sorpresa nella terza serata, Belén Rodriguez è tornata all'Ariston nella serata delle cover, per esibirsi con Samurai Jay.
Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti sirena vintage (8), Arisa santa addolorata (6), la giarrettiera di Belen (7)
