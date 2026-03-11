Il 14 marzo alle 17.30, nella Sala Cafaro di Villa Puricelli a Bodio Lomnago, si terrà un evento dedicato a Gianni Spartà, che ha passato 12 mesi a conservare 63 chili di oggetti storici. L’incontro attirerà persone interessate a capire come si custodisce e si protegge il passato attraverso il lavoro di chi si dedica alla preservazione della memoria.

Il 14 marzo alle 17.30, la Sala Cafaro di Villa Puricelli a Bodio Lomnago ospiterà un incontro che promette di ridisegnare i confini della memoria collettiva. Gianni Spartà presenterà il suo nuovo volume, un’opera che raccoglie storie cadute dall’alto e che hanno segnato mezzo secolo di vita italiana. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici di Filippo con il patrocinio del Comune, offre al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente l’autore mentre dialoga con la giornalista Roberta Lucato. Non si tratta di una semplice presentazione editoriale, ma di un viaggio attraverso mille volti e destini intrecciati alla storia del territorio lombardo e nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gianni Spartà: 12 mesi per salvare 63 chili di storia

