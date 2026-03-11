Il capitano della squadra, Luca Gelonese, si sta preparando per la partita di domenica a Giulianova, ma ricorda ancora le emozioni vissute sabato sera contro la Pistoiese, anche se la squadra ha perso. La squadra vuole affrontare la prossima gara con determinazione, consapevole delle sfide che la attendono. La squadra si concentra sulla preparazione senza lasciarsi influenzare da altri fattori esterni.

Il capitano Luca Gelonese è già immerso nella preparazione della partita di domenica a Giulianova, ma non può dimenticare le sensazioni provate sabato sera contro la Pistoiese, nonostante la sconfitta. Una serata da incorniciare. E da cui ripartire. A otto turni dalla fine della stagione regolare. Capitano, smaltite le fatiche e le amarezze di Coppa? "Sì. Normale, c’è rammarico per non aver ribaltato il risultato dell’andata e regalato una gioia ai nostri tifosi. Resta la bella emozione vissuta davanti a quel pubblico, resta aver rivisto un Del Conero pieno, cosa che ci rende felici e orgogliosi. Ma ora pensiamo a Giulianova". Due giorni per recuperare e resettare completamente il cervello ci volevano tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gelonese prende l’Ancona per mano: "Vogliamo fare una grande partita"

