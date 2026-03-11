Al lancio della serie Galaxy S26, alcuni utenti che avevano ricevuto lo smartphone in anticipo hanno segnalato un messaggio insolito proveniente da Google Play Protect. Questa situazione ha suscitato confusione tra i possessori dei dispositivi, che si sono trovati di fronte a un avviso non previsto. Finora, non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla natura di questo problema.

Il debutto della serie Samsung Galaxy S26 doveva scorrere senza intoppi, ma alcuni utenti che hanno ricevuto lo smartphone in anticipo hanno segnalato un messaggio insolito. In particolare, alcune unità appaiono “non certificate” da Google Play Protect, generando confusione tra i possessori dei primi modelli. Questa segnalazione è stata raccolta da 9to5Google, grazie a testimonianze diffuse su Reddit. I nuovi flagship, appena usciti dalla fabbrica, mostrano un avviso di sicurezza che segnala l’assenza della protezione Play. Un paradosso, considerando che si tratta di dispositivi di fascia alta dotati delle componenti hardware più aggiornate. Sebbene la maggior parte degli utenti scarichi applicazioni esclusivamente dal canale ufficiale, la mancanza del “bollino” di certificazione ha effetti concreti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Galaxy S26: il bug di Google Play Protect crea confusione al lancio

Articoli correlati

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Galaxy S26, S26+ e Galaxy S26 Ultra: offerte lancio, sconti e promo per risparmiare in Italia (aggiornato)Le offerte Galaxy S26 di lancio non sono tutte uguali: cambiano per canale, regole di cumulabilità e (soprattutto) per la valutazione dell’usato.

Tutto quello che riguarda Galaxy S26 il bug di Google Play...

Temi più discussi: La serie Samsung Galaxy S26 riceve il suo primo aggiornamento software; Samsung, più AI nella Galleria. E il Privacy Display si può attivare con una gesture; Galaxy S26: il bug di Google Play Protect al lancio; Samsung Galaxy S26 Ultra (Quick Look) - Duro e sofisticato.

Samsung Galaxy S26: il primo aggiornamento è arrivato in Italia# Primo aggiornamento per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: ecco cosa cambia Il **primo aggiornamento** per **Samsung Galaxy S26**, **Galaxy S26+** e **Galaxy S26 Ultra** è finalmente arrivato anc ... tecnoandroid.it

La serie Samsung Galaxy S26 riceve il suo primo aggiornamento softwareSamsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra stanno ricevendo il loro primo aggiornamento software, scopriamolo. tuttoandroid.net

Samsung Galaxy S26 Ultra, prezzo super con le Offerte di Primavera di Amazon (anche a rate) x.com

Il nuovo Galaxy S26 è arrivato. Porta il tuo vecchio smartphone e puoi avere Galaxy S26 a 540€, con una super valutazione fino a 450€ di sconto. In più, solo fino al 15 marzo, il modello da 512GB allo stesso prezzo del 256GB. Passa in negozio e scopri tutti i - facebook.com facebook