Frattesi Inter altro che liti o questioni di mercato | ecco a cosa si riferiva Chivu con quella frase su di lui

Nella conferenza stampa di ieri, Chivu ha fatto riferimento a Frattesi senza entrare nel merito di eventuali tensioni o questioni di mercato. La sua dichiarazione vuole sottolineare un aspetto diverso, lontano da polemiche o speculazioni. Questo chiarimento aiuta a comprendere meglio il rapporto tra i due calciatori e il contesto in cui sono state fatte le affermazioni.

Inter News 24 nella conferenza stampa di ieri. La vigilia della sfida contro l’Atalanta ha acceso i riflettori su un caso spinoso in casa Inter. Durante la conferenza stampa, l’allenatore Cristian Chivu ha utilizzato parole criptiche riguardo allo scarso impiego di Davide Frattesi, alimentando inizialmente dubbi su possibili frizioni interne o comportamenti disciplinari. CHIVU SU FRATTESI – «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti». Secondo la ricostruzione di Repubblica, però, dietro l’enigmatica frase del tecnico rumeno non si celano liti, bensì una condizione fisica precaria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, altro che liti o questioni di mercato: ecco a cosa si riferiva Chivu con quella frase su di lui Leggi anche: Pastore consiglia: «Chivu stia attento a quella cosa, lui mente sulla sua Inter! E quella frase sui rigori…» Leggi anche: Mercato Inter, la Juve insiste su Frattesi? Svelata la richiesta nerazzurri, mentre Chivu chiede in cambio quella pedina dai bianconeri! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Frattesi, nessuna lite: ecco a cosa si riferiva Chivu. Cessione? Inter subito su un profilo - Durante la conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Inter ha parlato anche della situazione di Frattesi e del suo poco impiego ... msn.com

Chivu crea il caso Frattesi: «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno» - La frase sibillina di Chivu su Frattesi apre il caso, ci sono problemi fisici di cui non si parla anche perché c'è il mercato alle porte ... ilnapolista.it

Colpo di scena Frattesi: l’offerta cambia i piani dell’Inter sul mercato - Nuovo colpo di scena per Frattesi: arriva un'offerta che stravolge tutti i piani dell'Inter sul mercato, ora cambia tutto ... spaziointer.it

Inter, Chivu apre il caso Frattesi: “Non posso dire la verità” x.com

Il Fenerbahce è a caccia di un colpo importante per il centrocampo e Frattesi, secondo Sportmediaset, è più di un'idea Il club turco sarebbe disposto ad accontentare l'Inter anche sulla formula, ma il centrocampista frena #Inter #SpazioInter - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.