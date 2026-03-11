Focus di Cna sull’ospitalità extra-alberghiera | rappresenta il 34% dei pernottamenti in provincia

Alla quarta edizione di Affitto Fatto, incontri organizzati da Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena, si è parlato di ospitalità extra-alberghiera, che rappresenta il 34% dei pernottamenti in provincia. La partecipazione è stata elevata e sono state molte le richieste di approfondimento sulla gestione e le dinamiche di questa forma di accoglienza turistica.

Grande partecipazione, ma soprattutto numerose richieste di approfondimento, alla quarta edizione di Affitto Fatto, la serie di incontri organizzati da Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena dedicati all’affitto turistico. Durante i due appuntamenti — uno online e uno in presenza, che si è tenuto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Affitti brevi, fisco e promozione: doppio incontro di Cna per gli operatori per rafforzare il settore extra alberghieroDopo l’interesse emerso nelle precedenti edizioni, Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena propone due nuovi appuntamenti, uno online e uno in presenza,... Basta violenza economica. Donne e tutele, focus CnaLa violenza economica è un problema fortemente sottovalutato, ma che esiste diffusamente e provoca un danno di notevole gravità. Altri aggiornamenti su Focus di Cna sull'ospitalità extra... Temi più discussi: Porto, nautica ed economia: focus nazionale di CNA ad Ancona.; CNA alla IX edizione dell'Italia Africa Business Week, focus sulla moda; Urso incontra la CNA: focus su Transizione 5.0 e sostegni alle Pmi; Rottamazione-quinquies, 550 partecipanti al webinar formativo di Confartigianato e CNA. Giovani e lavoro: il confronto di CNA sul ricambio generazionale con l'ex ministro Francesco ProfumoA Palazzo della Borsa un appuntamento per analizzare l’impatto dell’IA e la sfida delle competenze nel sistema produttivo. Il lavoro non sparisce: sparisce solo chi smette di imparare ... lavocedigenova.it Incontro Cna sulla legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di novità cruciali per il settore dell’autotrasporto, delineando un quadro normativo che oscilla tra importanti misure di sostegno alla competitività e ... ilrestodelcarlino.it Il Ministro Matteo Piantedosi ha incontrato il Presidente di CNA Dario Costantini e il Segretario Generale Otello Gregorini: focus su corridoi professionali in Egitto e collaborazione sulla legalità. - facebook.com facebook 18 febbraio 2026 — Dl Bollette: CNA e Confartigianato, “Bene riduzione oneri di sistema per artigiani e piccole imprese”. Focus su misure per alleggerire le bollette e sostenere la competitività delle PMI. x.com