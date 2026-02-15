basta violenza economica donne e tutele focus cna

La Cna denuncia che molte donne subiscono violenza economica, un fenomeno spesso ignorato che causa danni concreti alla loro autonomia. Recenti studi mostrano come questa forma di abuso si traduca in blocchi finanziari e perdita di controllo sulle risorse quotidiane. Un esempio concreto riguarda le donne che vengono private del proprio denaro o impedite di lavorare, rischiando di rimanere intrappolate in relazioni oppressive.

La violenza economica è un problema fortemente sottovalutato, ma che esiste diffusamente e provoca un danno di notevole gravità. Consiste in una serie di condotte e situazioni che mirano a controllare un individuo, quasi sempre una donna, dal punto di vista economico, attraverso il denaro, strumento di potere che trattiene la vittima dall'agire secondo i suoi interessi. Giovedì si è svolto il seminario ' Libere di scegliere, consapevoli per decidere ', organizzato da Cna Reggio Emilia e tenutosi presso la sala del 'Portico dei Marmi', ai musei civici. Insieme alla vicepresidente di 'Cna Reggio Emilia' Beatrice Sgarbi, era presente Loredana Garlati, docente di storia del diritto medievale e moderno all'università degli studi di Milano Bicocca, che ha analizzato la figura della donna all'interno della famiglia, dall'antichità ai tempi recenti, attraverso l'istituto della dote.

