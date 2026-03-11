La FC 26 Nuova Evoluzione trasforma il ruolo di un giocatore in ala, rappresentando un cambiamento tattico importante. Questo aggiornamento riguarda una modifica nelle funzioni di un calciatore, che ora può agire più spesso sulla fascia laterale del campo. La trasformazione si applica a squadre e allenatori che decidono di adottare questa nuova impostazione, con l’obiettivo di ottimizzare le strategie di gioco.

Questa Evoluzione è un vero e proprio “cambio d’abito” tattico. È pensata per chi ha un giocatore con ottime doti offensive ma che non può essere schierato sulla fascia sinistra: con questo upgrade, non solo riceve il nuovo ruolo, ma diventa uno specialista assoluto dell’out sinistro con tre varianti di gioco avanzate. Dettagli e Costi. Costo: 12.500 crediti o 150 FC Points.. Scadenza: 16 giorni 23 ore 59 minuti.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. OVR max: 89.. Velocità max: 93.. Difesa max: 60 (Richiede un profilo puramente offensivo).. Ruoli totali max: 3.. Ruolo attuale: Non deve già essere AS (LW).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Trasformazione in ala (Winger Transformation)

