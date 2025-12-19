Famiglia del bosco reclamo rigettato dalla Corte d' Appello | i bambini restano nella struttura di Vasto
La Corte d’Appello di Vasto ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, mantenendo i bambini della famiglia del bosco nella struttura. La madre potrà trascorrere alcuni momenti della giornata con loro, ma la responsabilità genitoriale rimane sospesa. Una vicenda che solleva ancora questioni sulla tutela e il benessere dei minori coinvolti.
La madre può restare con loro in alcuni momenti della giornata. Confermata la decisione presa dal Tribunale per i Minorenni de L'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi restano nella struttura di Vasto
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta
Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello de L'Aquila rigetta il ricorso; Famiglia del bosco, nell’ultima relazione la curatrice svela: «I genitori sono cambiati».
Famiglia nel bosco, respinto il reclamo: i figli restano nella casa famiglia - Nessun ricongiungimento per Natale – La conseguenza immediata del rigetto del reclamo è che la cosiddetta “famiglia nel bosco” non si riunirà per le festività ... pupia.tv
Famiglia nel bosco, ricorso respinto: i 3 bambini non tornano a casa, restano nella struttura protetta - La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai legali di Nathan e Catherine contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni ... today.it
Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta. msn.com
Lost Ships and Lonely Seas ??? | Epic True Tales from the High Seas
Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - facebook.com facebook
I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.