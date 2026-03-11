Esplosione ambasciata Usa a Oslo arrestati 3 fratelli di origine iraqena

Tre fratelli di origine irachena sono stati arrestati a Oslo in seguito all'esplosione presso l'ambasciata degli Stati Uniti. Tutti sono accusati di aver commesso un attentato terroristico e di aver violato l'articolo 138 del codice penale. Le autorità hanno condotto le indagini e hanno fermato i sospetti nelle ultime ore.

OSLO, 11 MAR – Tre fratelli di circa venti anni sono stati arrestati ad Oslo per l’esplosione notturna avvenuta all’ambasciata statunitense lo scorso fine settimana. L’esplosione aveva causato solo lievi danni e nessuno era rimasto ferito, ma aveva subito fatto scattare il rafforzamento delle misure di sicurezza in tutta Europa verso obiettivi sensibili nel contesto della guerra tra le forze militari statunitensi e israeliane e quelle dell’Iran. “Si tratta di cittadini norvegesi originari dell’Iraq” ha dichiarato Christian Hatlo, procuratore della polizia a Oslo, riportato dall’emittente del servizio pubblico norvegese Nrk. “La polizia ha arrestato oggi i fratelli residenti a Oslo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Esplosione ambasciata Usa a Oslo, arrestati 3 fratelli di origine iraqena Articoli correlati Cosa sappiamo dell’esplosione avvenuta all’ambasciata Usa di OsloOslo, 8 marzo 2026 – La guerra impazza nel Golfo Persico con raid aerei israeliani e lanci di missili e droni iraniani. Leggi anche: Usa, esplosione ambasciata americana a Oslo nella notte Contenuti e approfondimenti su Esplosione ambasciata Temi più discussi: Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, non escluso il terrorismo; Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, per la polizia è un attacco mirato: Legami con l'Iran; Norvegia, forte esplosione vicino all’ambasciata Usa di Oslo: nessun ferito; Oslo, potente esplosione vicino all'ambasciata Usa. Tre fratelli arrestati per l'esplosione all'ambasciata Usa a OsloTre fratelli di circa venti anni sono stati arrestati ad Oslo per l'esplosione notturna avvenuta all'ambasciata statunitense lo scorso fine settimana. (ANSA) ... ansa.it Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, non escluso il terrorismoPer la polizia di Oslo l'esplosione potrebbe essere il frutto di un atto terroristico, anche se altri moventi non vengono esclusi, ha spiegato il capo dell'unità congiunta di investigazione e intellig ... ansa.it L'esplosione all'ambasciata americana di Oslo potrebbe essere stata un atto terroristico, afferma la polizia norvegese bbc.com/news/articles/… @GiuliaDeLuca82 x.com Esplosione all’ambasciata USA di Oslo: «Non escluso il terrorismo». - facebook.com facebook