Due passi in vigna al Mercato Centrale Roma
Domenica 15 marzo, dalle 17 alle 22, il Mercato Centrale di Roma in via Giovanni Giolitti 36 ospita una nuova edizione di “Due Passi in Vigna”. L’evento si svolge all’interno della struttura, organizzato in collaborazione con Vinario 4, e prevede la possibilità di passeggiare tra banchi di vino e prodotti enogastronomici. La manifestazione offre un’occasione per scoprire diverse etichette e degustare specialità locali.
