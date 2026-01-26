True Food | due esperienze da non perdere al Mercato Centrale Firenze

Al Mercato Centrale di Firenze, il primo piano ospita due eventi dedicati a

In occasione di Pitti Fuori di Taste, il primo piano del Mercato Centrale Firenze (piazza del Mercato Centrale) celebra il tema “True Food” con due appuntamenti speciali dedicati alla verità del cibo e alla sua essenza. Tour & Showcooking “True Food”Il 6 febbraio, alle 10.30, Mercato Centrale vi.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

