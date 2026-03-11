I dipendenti dell’Unione del Rubicone e Mare, rappresentati dalla Fp Cgil, hanno avviato uno stato di agitazione. La decisione è stata presa dopo il fallimento di un confronto tra l’Ente e le rappresentanze sindacali nei mesi scorsi. La misura riguarda le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nell’Unione e mira a richiamare l’attenzione sulla situazione.

Le lavoratrici e i lavoratori della Fp Cgil hanno iniziato uno stato di agitazione nell’ Unione del Rubicone e Mare, dopo che nei mesi scorsi era fallito un confronto fra l’Ente e le rappresentanze sindacali. L’Unione ha circa 145 dipendenti e la Fp Cgil 6 rappresentanti su 7. Dice Antonio Sarpieri, responsabile delle funzioni locali per la Fp Cgil del distretto Cesena-Rubicone: "Abbiamo cercato di avere un’interlocuzione con l’Ente per risolvere la retribuzione accessoria per i dipendenti, mediamente più bassa dei loro colleghi degli altri enti del territorio e gli aspetti organizzativi, legati anche alle politiche assunzionali. Da parte dell’Unione c’è stata una strategia dilatoria e l’incontro del 17 settembre 2025 è avvenuto il 26 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti dell’Unione in stato di agitazione

