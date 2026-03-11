Dimmi quanto guadagni e ti dirò quanto è cambiato il mondo

L’articolo analizza come le entrate personali siano cambiate nel tempo, confrontando dati del 2005 con quelli recenti. Nel 2005, un blogger di Gawker guadagnava circa trentamila dollari all’anno, mentre l’amministratore delegato di Lehman Brothers superava i trentacinque milioni. La storia si concentra sui dati di guadagno di individui e aziende, evidenziando le differenze tra passato e presente.

L’ultima volta che l’abbiamo fatto era il 2005, dice l’incipit della storia di copertina del New York Magazine, ed era tutto più facile: un blogger di Gawker guadagnava trentamila dollari l’anno, l’amministratore delegato di Lehman Brothers più di trentacinque milioni. Poi ci torniamo, a quest’incipit. La cosa che hanno fatto questa settimana e avevano fatto ventun anni fa è andare a vedere quanto guadagnino i newyorkesi. Sessanta residenti che, con garanzia d’anonimato ma con identità professionali assai dettagliate, espongono in dettaglio le loro entrate. Si chiamavano inchieste, prima che questa parola si slabbrasse grazie all’uso disinvolto che ne fa il giornalismo degli screenshot. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

