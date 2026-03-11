Dietro la banca ombra di Hezbollah | come funzionano i prestiti benevoli di Al-Qard Al-Hassan

Negli ultimi giorni, l'esercito israeliano ha colpito le filiali nel sud di Beirut di Al-Qard Al-Hassan, un'istituzione che opera come una banca parallela al sistema di credito ufficiale in Libano. Questa organizzazione è accusata di finanziare Hezbollah e di offrire prestiti considerati “benevoli”. Le operazioni di Al-Qard Al-Hassan sono al centro di attenzione per il loro ruolo nel sistema economico e politico della regione.